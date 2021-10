ÜLESKUTSE ⟩ Koome sõdurpoistele sokid!

“Koome sokkidesse soojust, hellust ja head soovid, et neis astujal oleks teadmine, et meie hoolime oma saarte ajateenijatest,” ütles sokikampaania eestvedaja, naiskodukaitse Orissaare jaoskonna esinaine Anneli Pitk. “Kodusaarelt saadetud soojad sokid panevad alati poiste silmad särama.”

Naiskodukaitse kauaaegse juhi ja Saarte Hääle ajakirjaniku, 2012. aastal meie hulgast lahkunud Rita Loeli eestvedamisel alguse saanud sokikampaaniast on kujunenud oodatud ja traditsiooniline ettevõtmine. Sokke on kogutud tänavusega kokku 13 aastat. Kampaania põhisõnum on, et me hoolime oma kodukandi ajateenijatest ja toetame neid.