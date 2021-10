JUHTKIRI ⟩ Pole halba ilma heata

Saare maakonna majutusasutustes augustis peatunud välisturistide arv tundub kahe aasta tagusega võrreldes pehmelt öeldes niru. 69-protsendiline langus koroonaeelse 2019. aastaga võrreldes on tõepoolest kõva kukkumine. Märkimisväärselt kahanes väliskülaliste arv ka mullusega võrreldes – möödunud aasta augustis oli see ligi 8300, tänavu kõigest 4700 ringis.

Samas pole halba ilma heata – kui saari väisanud välismaalaste arv on kokku kuivanud, siis siseturism on hoopis õitsele puhkenud. Statistikaameti andmeil jõudis kodusest Eestist pärit turiste Saaremaa ja Muhu majutuskohtadesse isegi paari tuhande võrra rohkem kui mullu augustis. Vaatamata sellele, et tänavuse lõikuskuu ilmad meenutasid pigem septembri omi.