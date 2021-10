Kas kõrge näidu taga on koldeid? Kirsi Pruudel terviseameti kommunikatsioonitalitusest teatab, et epidemioloogiline uuring veel käib.

Saaremaa on praegu madalaima nakatumisnäitajaga maakond Eestis. Tänase seisuga on näit 353,66, Hiiumaal 354,27. Kõrgeim nakatumisnäit on aga Põlvamaal - 2024,59.