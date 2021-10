Tänan südamest kõiki inimesi, kes kevadel vaktsineerimas käisid! Kuna tookord tuldi meie majja hea tujuga, siis sai lobiseda, nalja visata – psühhoteraapia nii arstile kui ka patsiendile. Oli enneolematu vaktsineerida nii lühikese ajaga nii suur hulk inimesi, lisaks veel kahe süstiga.

Oleme uhked, et raisku läks vaid mõni üksik, sel hetkel kullahinnaga doos. Seejuures oli vaktsiin 10-doosilistes ampullides ja tuli tundidega ära kasutada. Mida nooremaks kutsutute rühm aga läks, seda rohkem oli keeldujaid. Suvel me tõesti enam ei vaktsineerinud, kuna võhm oli väljas. Pealegi hakkas haigla juures tegutsema vaktsineerimiskeskus, defitsiidiaeg sai õnneks otsa.

10 doosi korraga

Perearsti jaoks ongi suurim probleem see, et ei toodeta ühedoosilisi ampulle. Seetõttu saame uuesti vaktsineerima (kaasa arvatud 65+ vanuses inimesi) hakata siis, kui soovijaid on piisavalt palju. Helistage! Ühesüstlaline on õnneks gripivaktsiin, mis 65+ inimeste tasuta süstimiseks äsja perearstide külmikutesse jõudis. Seega tulge, millal soovite.

Osa enese teadmata koroonat põdenud ja antikehadega inimesed lootsid, et ehk tuleb koroonapass ka neile, aga paraku mitte. Antikehad veres tõestavad küll läbipõdemist, aga ükski arvväärtus ei vasta küsimusele, millal see oli ja kui suur on kaitse. Kui põdemine on andnud arvväärtusteks näiteks 100, siis vaktsineerimine 1000 ühikut. Antikehad vähenevad ajaga, mis on normaalne.

Palju tähtsamad on põdemise või vaktsineerimise järel luuüdis, põrnas ja lümfisõlmedes tekkivad mälurakud, mida verest määrata ei saa, mis aga pahalasega kokku puutudes hakkavad kohe uusi kaitsekehi tootma. Immuunmälu kestab antikehadest tunduvalt kauem ning sellel põhinebki lootus vaktsiinide pikemale kaitsele kui vaid aasta.

Hea on see, et nüüdsest piisab digilukku kantud positiivsete antikehadega inimesele (apteegist ostetav näpuvere kiirtest ei sobi) vaid ühest vaktsiinidoosist – koroonapass kehtib aasta peale süsti. Lõputu antikehade määramine on raiskamine. Nagu ka vale ajastusega tehtud antigeeni kiirtestid, mis on tõesed vaid haiguse 4.–5. päeval, enne ja pärast võivad osutuda valenegatiivseteks. Täpseim on ikkagi spetsiaalset testitegijat ja aparatuuri nõudev PCR-test, ehkki siingi on võimalikud nii valepositiivsed kui valenegatiivsed vastused.

Liiguvad ju sügiseti ringi koroonaga sarnaste sümptomitega rino-, adeno- ja paragripiviirused, samuti allergiline nohu-köha, tee neil siis vahet. Ülimalt oluline on fikseerida haigusnähtude 1. päev. Seda ka nakkusohutuks tunnistamisel, milleks on kokku lepitud haiguse 11. päev kestusega kuus kuud, edaspidi ehk aasta.

Kaitseb küll!

Nakkuskandlust ilma haiguseta pole olemas, aga jama on see, kui inimene on haige midagi erilist tundmata – laste ja noorte puhul on see tavaline. Just eakate sugulaste kaitseks on ülioluline lasta lapsed alates 12. eluaastast vaktsineerida. Muidugi võivad haiged olla ka vaktsineeritud, ise seda tundmata, aga siis on viirust ninalimas oluliselt vähem ning nakatamiseks läheb vaja tõelist lähikontakti. Levib valearusaam, et vaktsiin ei kaitse. Kaitseb küll ja kuidas veel! Need nakatunud ei sure ja tervenevad hoopis kiiremini. Lisakaitse annab alati mask.