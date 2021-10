Tuleva teisibe, neh siis kahekümne kuiendal tuleb sõnnasammase Hellamoale, neh ikka külakeskuse reakima Priit Lilleorg. Tuletab miele, mõuke oo õige liiklemine, kui sa rattaga rinki roinad või tükkis jala kuibid. Ja mõuke oo üks okurootis ratas ja et ikka pime aeg oo käe ja taris oo omale helkurid kua külge riputa. Ja mõne pissikse vea taa aidate äe kua paranda.

20.–30. oktoobrini oo roamatukogupäävad ja Muhu roamatukogudes oo koa mitmid asju laanis, näituseid ja väljapanekuid ja ettelugemisi ja... neh tuleb reklaami oolega jälgida. Sest irmus kanged tüdrikud oo nie Anu sial Hellamoal ja Marie Liival just mõlemad. Ja nõukse kiire püöruga kua, et mõtlevad ühna juosu pialt välja, et mis jälle tiha annaks.