Ooperitelgi saab ju püsti panna mujalgi. Kas säärane festival oleks aga enam päris see, mis ta siiani on olnud?

Juuli on Saaremaal turismihooaja magusaim aeg – ka muuseumi jaoks. Samasse kuusse jääb aga hiigelsuure ooperitelgi püstitamine ja vajaliku tehnika paigaldamine ning ooperipäevad ise. Kui festival läbi, tuleb ajutine ooperimaja ja tehnika taas kokku pakkida ja minema vedada. Kindlasti on need nädalad keeruline ja pingeline aeg mõlema – nii muuseumirahva kui ka festivali korraldajate jaoks. Loodetavasti leiavad nende erimeelsused aga lahenduse, millega on rahul mõlemad. Et ooper kõlaks linnuses ka tulevikus.