VASTUKAJA ⟩ Peame oma partneritest lugu

Eesti Kontsert maksab Saaremaa muuseumile iga lossihoovis oldud päeva eest renti, alates ehitusperioodi algusest kuni ooperipäevade lõpuni. 2000-kohalist ainulaadset ooperimaja ei ole võimalik kiiremini monteerida ega demonteerida, ühtlasi tuleb arvestada ilmariskiga. Meil on kogemus, kus ooperimaja katuse ehituse peale on kulunud prognoositust rohkem aega, sest oleme pidanud ootama väga tugeva tuule vaibumist. Meie jaoks on ohutus eluoluline.

Teiseks, kuigi maksame iga lossihoovis oldud päeva eest, oleme olnud alati vastutulelikud, kui muuseum on soovinud oma territooriumi pealt topeltrenti küsida ehk rentinud ooperimaja ehituse ajal välja laululava. See on tekitanud meie ehitustöödesse ajakriitilisi nihkeid, aga oleme pidanud oluliseks muuseumile vastu tulla. Eesti Kontsert toimetab ise sarnases situatsioonis oma rentnikega hoopis teisiti – kui meie püsirentnike rendiaegadele on tekkimas alternatiivseid rente, siis püsirentnikega me tasaarveldame ehk topeltrenti ei võta.

Süüdistuses viidatud restoranitelk ehk Opera Royal, mis on ka südaöiste kammerooperite toimumispaik, on olnud viis aastat täpselt samas mõõdus. Paisuvast pärmist rääkimine on sulaselge vale. Ja linnusehoovi murust rääkides näeb meie ja Saaremaa muuseumi vaheline leping ette, et kui ilmastikust tulenevalt saab muru kannatada, siis taastab Eesti Kontsert oma kulu ja kirjadega lossihoovis rendile võtmise alguse tingimused ja heakorra, sh muru. Oleme seda lepingupunkti alati korrektselt täitnud.