MIKK RAND ⟩ Eesti filmi-ilma mõjupunktid

Võib julgelt öelda, et 21. sajandil on riik, kus puuduvad filmimajanduse erinevad harud koos hariduse vaatega, määratud esmalt kaduvikule, sest filmipädevus ongi 21. sajandi keel. Kui räägime filmipädevusest, siis tuleb selle all mõista igasuguse audio-visuaalse teose ja teenuse kasutamist, töötamise reegleid ja mõju.

Nüüd saame öelda, et filmigrupi poolt siia toodud iga euro tõi kuuekordselt Saaremaale tagasi! Ainus probleem on Saaremaal praegu selles, et Saarte filmifondi pannakse liiga vähe raha. 10 000 eurot on köömes, kui tahame siia tuua järgmisi suuri võtteid, ja mitte ainult Eestist, vaid ikka kaugemalt, ka Hollywoodist. Lihtsalt kõrvale infoks, et Tartu filmifondi eelarve on 150 000 ja Ida-Viru filmifondil juba 200 000 eurot. Ka Saarte filmifondi on vaja suurusjärku 100 000.