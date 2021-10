JUHTKIRI ⟩ Hääled: loevad, ei loe

Mõõdupuu nimega “valijate häälte arv” on üks ütlemata halastamatu tööriist, mis nii mõnegi jala värisema võtab. Oma lõplikkuses on see on karm, aga õiglane. Nagu hinne koolijütsile. Ometi jagub neid, kes häälte arvu olulisust pisendada püüavad ja tahavad jätta muljet, et valijate arvamusel ei olegi õigupoolest kaalu. Või noh natuke ehk on, aga nende puhul on see vildakas ega peegelda tegelikkust.