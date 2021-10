Saare maakonda laekus 35 positiivset koroonatesti

See on viimase seitsme kuu kõrgeim näitaja. Viimati laekus nii palju positiivseid testitulemusi Saaremaal 19. märtsil. Maakonna viimase kahe nädala nakatumise näit on nüüd 459. Hiiumaale laekus 11 positiivset testi, mis on samuti seitsme kuu halvim näitaja. Sama hulk positiivseid teste laekus hiidlastele 15. märtsil. Hiiumaa nakatumisnäit on 440.