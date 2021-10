Taotlusi saavad esitada ainult mittetulundusühingud ja sihtasutused (mitte eraisikud). Esitatavatel projektidel peab olema laiem avalik mõõde ja selge jätkusuutlikkus. Lisainformatsiooni ja taotlusvormi leiab Vöimaluse kodulehelt www.voimalus.org.

Alates 2019.aasta kevadest on MTÜ Vöimalus Saaremaaga seonduvate mittetulunduslike projektide elluviimisesse panustanud ligi 270 000 eurot. Kokku on rahastatud ligi 150 projekti ning umbes pooled neist on seotud millegi püsivama soetamise või rajamisega.

MTÜ Vöimalus on toetanud näiteks Muratsi ja Võhma sadamate korrastamist ja Metsküla seltsimaja remonti; Saaremaa Puuetega Inimeste Koja hoone soojustamist ja Merineitsi Kodu turvalisemaks muutmist; Saaremaa Vähiühingu teabetoa sisustuse uuendamist ja Triigi Filharmoonia valguslahenduse rajamist; Laugu ja Sauvere külaplatside ja Kudjape mänguväljaku elektriliitumist. Mitu külakiike on taastatud ja mänguväljakut ning terviserada korrastatud. Randvere Tööõppekeskuse inimesed on saanud Vöimaluse toel CNC-pingi ja Pöide Pasunakoor muusikariistad Ida-Saaremaa laste jaoks.

Vöimalus on toetanud ka paljusid väärikaid üritusi: maailmakuulsa arhitekti Louis Kahni 120.sünniaastapäeva tähistamine, Saaremaa Toidufestival, Kuressaare Tänavafestival, Mustjala festival, Solistica, Kuressaare Linnateatri etendus “Õitsev meri”, Väärikate ülikool; Saaremaa Kolme päeva jooks, Saaremaa Duatlon, Saaremaa I ja II Malefestival, lauatenniseturniiride sari, Suure Töllu Cup jne jne. Vöimaluse toel on soetatud arvuteid Saaremaa koolilaste distantsõppe toetamiseks, tuletõrjevahendeid Leisi ja Valjalala vabatahtlikele päästekomandodele, treeningvahendeid Orissaare staadionile, Pöide terviserajale, Karujärve Tervisespordikeskusele ja discgolfirajale jne. Saaremaad esindavad sportlased on saanud ühtse võistlusvormi, FC Kuressaare Jalgpallikool lastealale hüppebatuudi.

Lisaks toetas fondi asutaja Kristjan Rahu tervishoiukriisi alguses Saaremaa valda 100 000 euroga ning käesoleva aasta maikuus Mätasselja külas tuleõnnetuses kodu kaotanud peret 30 000 euroga.