ULGUSAARLANE ⟩ Teletoimetaja ja õpetaja Helgi Saar: väikerahvad on paremad õppijad

Just. Keelt olen õpetanud nagu hobikorras. Tegelikult olen ma hariduselt vene filoloog. Aga see andis mulle võimaluse sellele grupile läheneda ja õpetada eesti keelt. Enamik mu õpilasi on vene rahvusest, aga mitte ainult. Ka ukrainlased, grusiinid ning teised, kes siin Eestimaa peal elavad ja maailma eri nurkadest on kokku tulnud. Keelt õpetan põhiliselt vene ja inglise keele kaudu.