Mullu oli Rootsi see must lammas, keda teised riigid, Eesti kaasa arvatud, sarjasid tegutsematuse eest. Rootsi pool kogeti nii surma kui ka surmahirmu. Oli tume aasta. Mordor, kui soovite nii väljenduda.

Kuna surmahirm on üks tugev motivaator, innustas see Rootsi inimesi vaktsineerima. Vanuselises järjekorras said inimesed ligipääsu väga headele vaktsiinidele. Kahjuks paljudele ei jõudnud nende kord kunagi kätte. Paljud põdesid esmalt haigust ja siis said vaktsineeritud.

Siiski on tänavu sügiseks elanikkond eeskujulikult vaktsineeritud ning ühiskond avati 1. oktoobril nii, et suurüritused on jälle lubatud. Kultuur ja meelelahutus, mis olid pikalt pausil, on taas hoo sisse saanud. Elu on jälle elamisväärne!

Inimesi, kes ei ole end veel tänaseks päevaks vaatamata väga heade vaktsiinide kättesaadavusele vaktsineerinud, ei saa vaadata mingi homogeense massina. Püüan siinkohal välja tuua mõned alagrupid.

1. Inimesed, kes kardavad vaktsiinide kõrvalmõjusid.

Selge see, et iga uus olukord ja asi on esmapilgul kahtlane. Skepsis uute vaktsiinide ja uue viiruse suhtes on igati mõistlik.

Vaktsiine valmistavatele firmadele on väga kõrged nõudmised. Nad peavad suutma tõestada oma toote ohutust ja efektiivsust läbi põhjaliku kliinilise arenduse, korrektse dokumentatsiooni, inspektsiooni tolereerimise ja avatud kommunikatsiooni. Kasutusloa saamisega lugu ei lõpe.

On vähe vaktsiine, mida oleks nii paljudele inimestele nii lühikese aja jooksul manustatud ja nii põhjalikult jälgitud. Uusi üllatusi ei ole enam oodata, vähemalt täiskasvanute hulgas.

Kõik, mis on saanud vaktsineerimisega juhtuda, on juba juhtunud ning kirjeldatud toote resümees. Mine ja vaktsineeri! Soovitavalt mRNA vaktsiiniga, kuna see kaitseb nakkuse eest kõige efektiivsemalt.

2. Inimesed, kes arvavad, et neile haigus külge ei hakka või suurt probleemi ei põhjusta.

Palun vaata passis oma sünniaega! Kas eluaastaid on üle 30? Siis mine ja vaktsineeri nii kiiresti kui võimalik! On tõsi, et haigus kulgeb rängemalt vanematel ja kogukamatel ning inimestel, kes põevad ka teisi haigusi.

On ka tõsi, et noor ja muidu terve inimene tuleb sellest loost kergemalt välja. Paraku kipub inimene end tervemaks ja nooremaks pidama, kui ta tegelikult on. Fakt, et inimene ei ole arsti juures käinud, ei tähenda, et tal ei ole näiteks probleeme vererõhu ja algava diabeediga.

Paraku on nüüd lugu ka nii, et viirus on selle pooleteise aastaga suutnud maailma eri otstes piiramatult paljuneda ja on muutunud üha nakkavamaks. Seega tõed, mis pidasid paika originaalse Wuhani tüve puhul, muutuvad ajas.