TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kõrge elektrihind võtab põlvist nõrgaks!

Vaike Kivi Kuressaarest:

Mind see hinnatõus veel puudutanud ei ole. Kuna mul on kindel pakett, siis minu jaoks pole elekter veel kallimaks läinud. Elektrit kulub mul muidugi palju, mul on ju kodus õhksoojuspump ja igasugu muid asju. Kui see hind tõusma peaks, siis mina küll ei tea, kust kokku hoida.

Elektri hind ajab niigi juuksed püsti. Juba praegu kulub üsna suur osa mu pensionist elektri eest maksmiseks.

Vaike Kivi FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Elvi Sepp Kuressaarest:

Mul on kodus elektriküte ja paljud asjad töötavad elektri pealt. Õnneks on mul tähtajatu leping, kindel pakett ja tänu sellele on elekter olnud odav. Mul oli septembrikuu arve täpselt sama suur kui augustis. Kardan siiski, et hind tõuseb. Mille pealt kokku hoida saaks – ju ma pean siis küpsetamisest loobuma. Mujalt ei oska ma kuidagi kokku hoida.

Elektrihinna tõus on väga paljude inimeste jaoks suur probleem. Kel on oma maja ja peres kasvab mitu last, nendel on tõesti mure.

Elvi Sepp FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Aarne Mägi, Kuressaare elanik ja Kuressaare teatri loomejuht:

Minul läks eelmisel talvel kogu elektritarbimine – mu kodus on ka boiler ja õhksoojuspump – sadakond eurot kuus. Suvel on see olnud 40–50 eurot. Selle elab veel üle.

Kindlasti tuleb elektri eest senisest rohkem maksta, aga eratarbijana ma praegu veel nii suurt vahet ei näe. Sellesügisene esimene suur tõus pole veel arvetena laekunud, seega on järeldusi teha ehk veel varavõitu. September ei olnud ka väga külm.

Üks mu maal elav tuttav väitis aga, et kui eelmisel aastal maksis ta septembris elektri eest 50–60 eurot, siis tänavu 130 eurot. See kasv on ikka väga suur.

Mis puudutab Kuressaare teatrit, siis möödunud aasta septembriga võrreldes oli tänavu sama kuu elektriarve 20–25 protsenti suurem.

Küllap seda elektri kasutamist kuidagi ikka kokku hoida saab. Ma ise olen üsna teadlik tarbija, ei raiska. Seal, kus kokku hoida saab, püüan ma seda teha. Ka teatrimajas – kui kuskil lamp asjatult põleb, tuleb see tuli kustu panna. Ja seal, kus ei ole vaja liigselt kütta, tuleb kütet maha keerata, kui võimalik. Samas – sa võid olla nii teadlik tarbija kui tahes, kui ikka hind kümnetes protsentides tõuseb, siis ei päästa ka teadlikkus. Siis pead olemasolevad lahendused asendama juba millegi muuga.

Isegi see 20–25% hinnatõusu ainult ühe aastaga on palju. Teatrimaja on suur. Üks suurem energiaröövel on vanad prožektorid. Üritame need kõik asendada LED-prožektoritega. Juba see peaks andma säästu. Praegu on suur osa prožektoritest siiski veel vanade pirnidega.

Olgu elekter kui tahes kallis – kui teatrimajas midagi toimub, peavad seal tuled põlema, pimeduses ei saa midagi teha.

Aarne Mägi FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ona Liiv Kuressaarest:

Sel sügisel oli esimene elektriarve juba kaks korda suurem, kokku 17 eurot, aga eelmine oli sama suur. Kuna ma elan üksinda ja mul pole ka varem elektriarved väga suured olnud, siis suudan selle ära maksta ja ilmselt suudan maksta ka siis, kui need arved on suuremad. Olin Alexela klient, aga praegu olen Elektrilevi klient.

Ona Liiv FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Leini Õispuu Kuressaarest:

Mul tütar tegeleb nende elektriarvetega ja mina nende suurust ei tea. Muidugi on ta, nagu ka paljud mu tuttavad, kurtnud, et elekter läheb aina kallimaks. Seepärast oleme hakanud elektrit rohkem kokku hoidma. Näiteks ei pane lampe põlema nii kaua, kuni vähegi ilma selleta hakkama saab. Tütar ütles, et peab hakkama otsima firmat, kes pakub natuke soodsama hinnaga elektrit.

Leini Õispuu FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Peeter Kask Kuressaarest:

Kõik räägivad, et elekter on hirmus kallis ja aina kallimaks läheb. Miks nad seda hinda tõstavad, kas neil pole muud teha? Nüüd läheb ju kõik kallimaks. Minul oli elektriarve peaaegu poole suurem. Mina elektriga ei küta, aga toitu teen elektripliidiga. Elektrit võtavad veel lambid ja televiisor. Mismoodi ma enam kokku hoida saaks? Süüa ma tahan ju iga päev saada, ega siis toorest ei saa süüa, ma pean ikka toidu valmis tegema. Kauplusest valmis tehtud toitu osta – see on ju hoopis kallim. Ju ülemustel on nii palju raha, et suudavad neid suuri elektriarveid maksta, aga mis meiesugused lihtsulased tegema peavad?