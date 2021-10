Politsei juhtivuurija Priit Sepp ütleb, et inimesed satuvad lausa korduvalt erinevate skeemide otsa. Üks kõige levinumaid on investeerimispettus. Sepp selgitab, et ohvreid leitakse nii sotsiaalmeedia kui ka telefonikõnede kaudu. Viimased on enamasti venekeelsed, kuid viimasel ajal on hakatud tegema ka ingliskeelseid kõnesid. Tihti on kõnele eelnenud investeerimisvõimaluse pakkumine näiteks Facebookis.