27-st koroonapositiivsest kümme on kuni 29-aastased, kümme kuni 49-aastased, neli inimest vanuses 50-59, kolm 60 ja vanemad.

Kuressaare haiglas viibib tänase päeva seisuga kaks koroonapositiivset. Haigla ravijuht dr Edward Laane selgitas, et tegemist oli juhuleidudega.

Mõlemad patsiendid, vaktsineerimata inimesed olid ühes palatis ja ühte testiti seetõttu, et ta pidi minema teise osakonda. Inimene oli täiesti ilma nakkushaiguse sümptomiteta, kuid siiski positiivne. Seetõttu testiti ka tema asümptomaatilist palatikaaslast, kes samuti osutus positiivseks. Edward Laane tõdes, et mõlemad põevad kergelt.

Doktor Laane sõnum aga see, et ka üle poole aasta tagasi vaktsineeritud inimesed võivad nakkust edasi anda, seepärast peab olema väga ettevaatlik, et nakkuse haiglasse või hooldekodusse ei lipsaks.