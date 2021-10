Sial Talina linnas laupa korraldati surt mieleaavaldust, et neh, ma et es suangid aru, mise jäuks. Kuskil kiegid ütles, et ikka selle jäuks, et seda lõhenen rahvast uiest kokku liita, aga siis sie asi läks ikka ühna aa taha moo iest. Sest seda riidu ja raaklemist olli juba sial rohkem kut muedu ja põle sie siiamuani vaibun mitte. Ikka korralt ullemaks kisub nie asjad.