JUHTKIRI ⟩ Murdsime läbi

Spetsialistid ütlevad, et kaubatransiit võiks suunduda Aia tänavale, ent vaadates sealseid kitsaid parkimisolusid, tundub see pigem keeruline lahendus. Tavaliikleja jaoks Aia tänava kasutamine liikumistrajektoore oluliselt lühemaks või lihtsamaks ei muuda.

Aia tänava läbimurre on mitukümmend aastat vana teema. Vahepeal on linnast ümbersõiduks tehtud korralikud ringteed. Ehk ei olnudki Aia tänava läbimurret enam tegelikult vaja ja murti lihtsalt murdmise pärast. Iseenesest on muidugi tore, kui üks piirkond on jälle korda tehtud.