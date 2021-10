REOVEEUURING ⟩ Saaremaal tõmbus ohutase oranžist kollaseks

Eestis tervikuna näitavad aga Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused, et Eesti keskmist olukorda kirjeldav indeks on astunud nädalaga taas suure sammu ülespoole ning ületab senise suuruma koguse.

Koroonaviiruse koguse suurim tõus on toimunud Lõuna-Eestis, kus kasvu veab Põlva, edastas Tartu Ülikool. Põlva on ka terviseameti statistikas olnud elanikkonna suurust silmas pidades uute nakatumisjuhtumite poolest esirinnas.

Viirusekogus reovees on kasvanud pidevalt augusti algusest alates. Praeguseks on see reoveeuuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul ületanud senise suurima koguse, mis mõõdeti tänavu märtsis, eelmise nakkuslaine kõrgpunktis.