JUHTKIRI ⟩ Mullast oled sa võetud

Noorem põlvkond ei tea piletikompostritest enam midagi, need kadusid mitukümmend aastat tagasi. Nüüd peavad kompostrid olema eramajapidamistes ja ka kortermajade juures. See, mis loomulikul teel laguneda võib, peab loomulikul moel laguneda saama, mitte prügiautos koos muude jäätmetega prügimäele sõitma. Eraldi sorteeritud ning kogutud kartuli- ja banaanikoor aitavad vähendada äraveetavat olmeprügi, suurendada liigiti sorteeritavate jäätmete protsenti ja kui neist lõpuks kompost on saanud, siis läheb see mõnusaks maarammuks.