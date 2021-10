“Lemmiklooma surm on alati väga valus,” teab Kuressaare lähedal Praakli külas elav Marge Kaju.

Marget on koerad-kassid ümbritsenud kogu elu, juba pisikesest saadik. Praegu on Margel kuus koera ja kolm kassi. Peale selle peab tema juhitav MTÜ Kuldne Viisik koertehotelli – et inimesed, kel pole võimalik oma lemmikut näiteks reisile kaasa võtta või sugulaste-sõprade kantseldada jätta, saaksid oma looma selleks ajaks kellegi hoolde anda.