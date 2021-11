Selge see, et kõik ei jää kindlasti selliste nähtudega kohe koju, aga mida te soovitaksite?

Oma südame rahustuseks on kõige mõistlikum teha kodus kiirtest. Kuigi ka see info on läbi käinud, et kaks päeva võib kiirtest olla negatiivne, kolmandal positiivne. Seega esimene negatiivne test ei tähenda veel, et nakkust pole. Kes on ikka haige, siis on parem olla kodus.

Kes siiski peab tööle minema, siis olgu seal isolatsioonis ja hoidugu ebavajalikest kontaktidest. Nagu ka meil on juhtunud, et üks haige käib koridoris ringi ja meil on sisuliselt terve osakond karantiinis seetõttu.

Kuidas jagunevad patsiendid haiglaravil, kõik ei ole ju tulnud Covidi põhidiagnoosiga. Kui palju on raskemaid juhte?

Paar vanemat inimest on natuke raskemas seisundis. Reaalselt kellegi elu otseselt ohus ei ole, aga kuna tegu on vanemate patsientidega, võib olukord muutuda.

Kas inimesel on Covid põhi- või kaasuv haigus, sellel ma ei teekski vahet. Kui patsient on Covid-positiivne, siis on ta igal juhul koroonaosakonnas ja võtab sealt ühe koha. Vahe tuleb sellest, kas haiguskulg on kerge või raske.

Mismoodi seletada seda, et haiglas tuvastatakse nii palju Covidiga patsiente? Kuidas ta seal niimoodi levib?

Ta saab mitut moodi levida. Patsient tuleb haiglasse näiteks haiguse peiteperioodil, tema esmane test on negatiivne ja alles kordustest on positiivne. Kui see haige liigub mööda osakonda ringi ja nakatab teisi patsiente, siis see on üks levikutee.

Teine tee võib olla, et keegi personalist on haige peiteperioodis ja tuleb kergete sümptomitega tööle.

Kui me enne Covidit mõtlesime, et inimene on nakkusohtlik, kui tal on sümptomid, siis nüüd teame, et inimene võib olla nakkusohtlik ka siis, kui tal ei ole sümptomeid.

Kui avastasime haiglas kaks esimest haiget, siis nendel sümptomeid ei olnud, tegime lihtsalt rutiinset kontrolli. Ilma selleta poleks me teadnud.

Kuidas haiglas praegu üldse testimisega on? Kas nagu koolides, kus hakati testima üle päeva?

Osakondades, kus olid Covidi-patsiendid, on personal testitud ja kõik on negatiivsed. Patsiente, kes võisid saada Covidi infektsiooni, neid testime kolme–viie päeva tagant.

Ja neid olukordi, kus algul oli test negatiivne, siis aga positiivne, on üksjagu olnud?

Jah, neid on olnud korduvalt. Meil on ka praegu paar patsienti karantiinis jälgimisel, kes võivad olla potentsiaalsed nakatunud. Hetkel on nad negatiivsed, aga võib olla neljapäeval või reedel annavad positiivse testi.

Kuidas Kuressaare haigla personali vaimne ja füüsiline vastupidavus on? Kas on ka inimesi, kes on tööst loobunud?