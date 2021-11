Kriisiajal, mil laste ja noorte vaimse tervise probleemid aina süvenevad, on eriti oluline, et õpilased saaksid abi kohe, kui mure tekib. Ja kui vähegi võimalik, siis kohapeal. Eriti kehtib see suurte koolide puhul, kus õpilasi palju ja abivajajaid samuti. Praegu suudab Saaremaa laste ja noorte tugikeskus terve valla peale pakkuda psühholoogiteenust kõigest 1,5 ametikoha ulatuses. Kogu Saaremaa peale sellest ilmselgelt ei piisa.