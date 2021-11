KÜSITLUS ⟩ Sild üle Suure väina – ehitada või mitte?

Maret Veersalu FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Maret Veersalu Üru külast: Seda silda tegelikult vaja ei oleks. Ilusam on ikka praamiga sõita. Vanasti sõitsin mandri vahet väga tihti, praegu enam mitte. Lapsed sõidavad küll. Ka nemad tahavad ikka laevaga, mitte silda mööda sõita. See, et üle mere pääseb laevaga, on see, mis teeb saartest saared. Kui oleks sild vahel, kaoks Muhu kui saare eripära.

Tarmo Humal FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tarmo Humal Kuressaarest: Silda pole tarvis. See, et siia pääseb laevaga, ongi meie omapära. Muidu kaob see saarelisus ju ära. Ma ise pole ammu mandril käinud, aasta vähemalt. Olen praegu kodune ja natuke haige ka. Paljud mu tuttavad sõidavad mandri vahet, aga sillateema pole meil jutuks tulnud. Siiski arvan, et enamik on silla vastu. Praam on ikka parem lahendus.

Jako Männikust FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Jako Männikust Kuressaarest: Ma ise käin mandril suhteliselt tihti. Kai peal pole ma kaua ootama pidanud, praamiliiklus on täitsa okei. Seega otsest vajadust silla ehitamiseks praegu veel ei ole, kuigi liiklemine oleks tänu sillale palju lihtsam. Arvan, et ka keskkonnale oleks sild parem kui praamiliiklus. Praamid kasutavad ju kütust ja reostavad seetõttu keskkonda. Kui kardetakse, et silla konstruktsioonid on lindudele ohtlikud ja takistavad hüljeste liikumist, tuleb ehitada selline sild, mis pole ohtlik ega takista kedagi.Pole vahet, kas sild või praamid – geograafiliselt jääb Muhu ikkagi saareks.

Priit Kivi FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Priit Kivi Kuressaarest: Sild peaks juba olema küll, kuna vähemalt mulle tundub, et elu on üsna kiireks läinud. Ka mul endal on päris palju mandri ja saare vahet liikumist. Olen pidanud ka ise tundide viisi kai peal ootama. Tõsi küll, sellest on juba mõni aeg möödas. Samas ei pea ma neid pikki ootamisi silmas, et miks seda silda vaja oleks. Tänapäeval tunduks mõistlik, kui ei peaks oma sõite praamigraafiku järgi sättima.

Ka mu tuttavad on arvamust avaldanud, et kui meil oleks Muhu ja mandri vahel sild, käiksid nad Saaremaal palju sagedamini. Usun, et mandri ja saarte vahet liikumiseks läheksid käiku kõik variandid – isegi kui oleks sild, leiduks ikkagi neid, kes tahaksid praamiga sõita. Need, kes Saaremaal harva käivad.

Sellega, et silla tõttu muutuks Muhu justkui mandri ripatsiks, tuleb mul küll nõustuda. Seetõttu rääkisingi silla poolt puhtalt isiklikust seisukohast – ühel hetkel hakkab sild muutuma juba vajalikuks, sest praamiliiklusega tuleb piir ette.

Martin Kivisoo FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Martin Kivisoo Muhust Hellamaa külast: Sild võiks olla siis, kui enam midagi muud ehitada pole. Meil on aga veel küllaga sellist, mida ehitama peaks. Seega ei tuleks silda ehitada enne, kui kõik hädapärane on olemas, kui noortel peredel on võimalik soetada endale korter nende ressurssidega, mis neil on. Alles siis võib tõepoolest hakata silda ehitama. Praegu oleks see ilmne raiskamine või vähemalt üsna huumorimeelne tegu.

Ma ise sõidan mandri vahet kuus korra või natuke sagedamini. Eks see kai peal ootamine ole Balti mere ilu.

Mina olen Muhu mees oma sünni ja südametunnistuse poolest. Seda, et silla tõttu saaks Muhust mandri ripats, arvame me Muhus tõepoolest kõik.

Koidula Kuressaarest: Silda on kindlasti tarvis! Minu lapselapsed elavad mandril ja käivad mul külas – jaanipäeva ja jõulu paiku kindlasti, muul ajal ka. Vahel on nad pidanud isegi kolm tundi sadamas ootama. See on päris kaua. Ei kao see saarelisus või eripära silla tõttu kuhugi. Pole mingit vahet, kas tulevad üle silla või nagu praegu, praamiga. Niikuinii tulevad inimesed saartele – kas praamiga või ilma.