"Mõistame hästi, et avalikkuse huvi on väga põhjendatud ning kõik need küsimused peavad saama vastatud koalitsiooni lepingus või suuliselt allkirjastamise järgselt," ütles Saarte Häälele koalitsiooninõukogu esimees Madis Kallas.

Saarte Hääl esitas Madis Kallasele leppe sisu kohta järgmised küsimused: Millised on märkimisväärsemad (uuenduslikumad) punktid või suunad? Kui palju on see leping valla järgnevate aastate eelarvestrateegia nägu ja kui palju seal on uusi teemasid? Mida ütleb see haridusvõrgu kohta? Kas on plaanis koole sulgeda või reorganiseerida? Millisena jõudis lepingusse lapsevanemate osalus lasteaedate õppe- või toidukulude katmisel? Kas on lepingus ka mõni mahukam investeeringulubadus, mida praegu valla plaanides pole?