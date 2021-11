UURING ⟩ Reovee koroonaviirusesisaldus on üle Eesti ühtlaselt suur

"Eestis pole sellenädalase seisuga enam pea ühtegi asulat, kust koroonaviirust ei leiaks. See, et leiame võrdlemisi suurtes kogustes viirust juba ka mistahes väiksema asula punktproovidest, näitab, et viiruse levik on üsna kontrollimatu," rääkis Tenson.