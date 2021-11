Mereleminek oli Kaisa jaoks tegelikult üksnes aja küsimus, sest ürgne kutse on temas tukkunud juba aastaid. “Mu isa on meremees, ma olen üles kasvanud “Maailm ja mõnda” sarja ja Jules Verne´i raamatute peal. Minu jaoks on seiklemine alati tundunud väga olulise osana inimese kasvamisest inimeseks,” seletab ta.