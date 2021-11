Ma ei ole oma elu jooksul Tusti külas just ülearu palju käinud, kuigi see jäi minu kodukohast Võlla külas vaid mõne kilomeetri kaugusele. Vanaema teadis rääkida, et kunagi, veel enne kolhoosi, olla siit Võlla mere äärest läinud otsetee Kuivastusse välja. Võimalik. Mõned asjad on jäänud minevikku, mõned jälle aastatega juurde tulnud. Nagu ka Rannaääre uhked palkmajad.