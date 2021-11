MÄLESTAME ⟩ Väino Ratassepp

Loodan, et see korralikult orkestreeritakse ja ka rahvas seda kuulda saab nagu armastatud “Kallista” laulu. Minu isa kirjutas maakonnalehte Väinole tema 80. juubelisünnipäeva puhuks kena pika jutu. Väino 90 aasta juubeli jutu, mis ilmus Saarte Hääles poolteist aastat tagasi, pidin juba mina kirjutama. See polnud kerge ülesanne, sest nii kireva elulooga härrasmehe kohta midagi lühidalt kirjutada on lausa võimatu!