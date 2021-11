ILMATEENISTUS ⟩ Algaval nädalal on oodata lörtsi

Esmaspäeva öösel liigub madalrõhkkond Läänemerelt itta, selle trajektoor tänastel andmetel kulgeb üle Eesti. Sel juhul katab Põhja-Eestit madalrõhkkonna külmem põhjaserv ja sadu tuleb alla nii vihma kui lörtsina ning puhub tugev kirdetuul, õhutemperatuur jääb napilt üle 0°C. Hommikuks eemaldub madalrõhkkond Venemaale, selle järel pöördub tuul kõikjal põhjakaarde ja on tugev kuni õhtuni, siis nõrgeneb. Põhjakaarest tungib sisse külmem õhumass ja sajuhooge on nii vihma kui lumekruupidena. Õhutemperatuur on 2..5°C piires.

Teisipäeva ööks tugevneb kõrgrõhkkonna mõju, tuul nõrgeneb ja põhjakaarest saabuvas külmemas ja kuivemas õhumassis jahtub õhk sisemaal -5°C lähedale, vaid rannikul jääb 0°C ümbrusse. Ennelõuna on eemalduva kõrgrõhkkonna mõjul veel õhukese pilvkattega, sajuta ja võrdlemisi nõrga läänekaare tuulega. Pärastlõunal aga läheneb Läänemerelt madalrõhkkonna serv ja selle pilved katavad esmalt saared ja mandri lääneserva ning liiguvad edasi sisemaa suunas. Õhtul sajab Lääne-Eestis juba vihma, mandril ka lörtsi. Lõuna- ja edelatuul tugevneb. Õhutemperatuur tõuseb 0°C lähedale, saartel ja läänerannikul õhtupoolikul kuni 5°C-ni.

Kolmapäeva öösel on mandril teeolud talvised. Norra rannikule koonduv madalrõhuala laieneb servaga üle Eesti. Sadu laieneb üle maa. Saartel sajab vihma, mandril algul lund ja lörtsi ning siis lääne poolt alates läheb üle vihmaks. Lõuna- ja edelatuul tõuseb veel tugevamaks. Õhutemperatuur on Eesti lääneservas juba plusspoolel, Kesk-Eestis 0°C lähedane, ida pool veel alla 0°C, hommikuks tõuseb kõikjal üle 0°C. Päev tuleb madalrõhkkonna lõunapoolses servas sajuhoogudega. Edelavoolus lisandub soojemat õhku ja sadu tuleb alla vihmana, vaid Ida-Eestis võib ennelõunal veel ka lörtsi tulla. Edelatuul on ikka väga tugev. Õhutemperatuur tõuseb 5..10°C-ni.

Neljapäeval liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu Venemaa põhjaalade poole, aga katab veel servaga Läänemere ümbrust ning meie ilm jätkub vihmahoogudega. Öö on veel väga tugeva edelatuulega, päeval pöördub läände ja loodesse ning tõmbub pisut tagasi. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt 3..9°C piires.