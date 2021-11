Fuajees on väljapanek, mis kajastab Karja kihelkonna ajalugu. Huvilised saavad teada, et juba XVI sajandil valminud tolleaegses piiskopimõisas on tegutsenud kodumajanduskool, ehk nn. pruutide kool. Saarepiigadele õpetati Karja mõisas taluperenaistele vajalikke tarkusi ja oskusi.

Jaak Oks ütleb, et usaldab ostjaid. Hommikul paneb ta Angla tuulikute juures kauba letile, kirjutab hinnad juurde, kõrvale asetab rahalaeka, kuhu ostjad saavad eurod poetada. Õhtul on laud tavaliselt kaubast tühi ja talunik võib täidetud rahalaekaga koju jalutada. Kellel ostjaist sularaha pole, saab ta kauba eest tasuda ülekandega. Pangakonto number on letil kirjas. Jaagul on heameel, et selline kaubandusviis toimib.