JUUBEL ⟩ Jüri Saar: tänaseks elan puhast pensionäri elu

"Kui kõige sellega võrrelda, mis praegu meie ühiskonnas ümberringi toimub, läheb mul elu ikka väga hästi," nentis juubilar Saarte Häälele. "Eks neid väiksemaid probleeme on ju aeg-ajalt ette tulnud, aga millegi üle väga kurta pole põhjust olnud."

"Pojad käisid mind nädalavahetusel õnnitlemas ning praegu on mul siin üks kolme- ja pooleaastane pojapoeg," rääkis Saar sünnipäeva algusest. "Tema on meil juba väga suur arvutifänn. Sünnipäevalaulu laulis ta mulle inglise keeles, ehkki vanaema püüdis ikka sõnu peale lugeda, et vanaisale võiks ju eesti keeles laulda."

Aktiivsest ühiskonnaelust tõmbus Jüri Saar tagasi neli aastat tagasi. "Minu viimane kontoritöökoht oli Pihtla vallamajas. Pensionile oleksin võinud juba palju varem jääda, kuid mõtlesin, et ehk vean kuni 70. eluaastani välja," rääkis ta. "Siis saabus aga aeg, kus riik hakkas suuri omavalitsusi tegema. Mõtlesin, et pean veel aasta kuni Pihtla valla lõpuni vastu."

Pärast 2017. aasta kohalikke valimisi, kui rahvas juba Saaremaa vallavolikogu valis, on Jüri Saar osalenud Saarte koostöökogu ja Saarte Kalanduse töös, kuid tänaseks päevaks elab oma sõnul puhtalt pensionäri elu, nautides aeg-ajalt jahil ja kalal käimist. "Teame ju hästi, et aastatega kõik tuhinad muutuvad," märkis ta. "Kui oled kolmekümnendates, on sinus rohkem hoogu ja enam hasarti, täna oled aga ka sellega rahul, kui saad vahel lihtsalt koos mõnusa seltskonnaga värskes õhus viibida."

Juubilari sõnul tuleb ära tabada see õige aeg, mil noorematele ruumi teha. "Kui su ümber on ikka 40 ja isegi 50 aastat nooremad inimesed, on mõttelaadide kokkupõrge vist paratamatu," arutles ta.