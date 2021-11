Usaldav meeskond

Keerulisel koroonaajal oleme rõhutanud töötajatele, õppijatele ja klientidele pidevalt järgmisi sõnumeid. Esiteks: tähtis on jälgida oma tervist. Tööle/kooli ei tohi tulla haigusnähtudega. Teiseks, keskuses viibides on viiruse leviku takistamisel oluline roll igal inimesel, sest igaüks meist saab pidada kinni hajutusreeglitest, kanda maski, desinfitseerida ja/või pesta käsi. Kolmandaks võimaldame vajadusel teha kaugtööd. Neljandaks, keskus peab oluliseks vaktsineerimist (87% töötajatest ja ligi 80% õppijatest on vaktsineeritud) ja kiirtestimist. Oleme loonud ja loome ka edaspidi võimalusi vaktsineerimiseks ja kiirtestimiseks keskuses kohapeal.

Vajaduspõhine testimine

Astangu keskuses ei testi me kõiki ja kogu aeg. Sel õppeaastal oleme korraldanud kaks ulatuslikku testimist õppijate seas, õppeaasta alguses ning nüüd pärast vaheaega (kummalgi korral ei tuvastanud me ühtki nakatunut). Kõik meie maja töötajad, õppijad ja kliendid saavad ise hinnata oma tervist ja kahtluse korral kohe testi teha. Samuti on töötajal võimalik saata haigustunnustega õppija testima, teste teevad ka selle inimese lähikontaktsed. Haigustunnustega, ent testimisest keeldunud õppija või klient peab minema koju end ravima. See on vajalik nii tema kui ka teiste tervise huvides. Kohustuslikus korras testimist oleme nõudnud ainult vaktsineerimata töötajatelt – käesoleva õppeaasta algusest. 300 testi kohta on kiirtest näidanud positiivset tulemust 11 korral ning seda on hiljem kinnitanud ka PCR-test.