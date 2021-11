Nüüd kavatseb valitsus ka meil midagi säärast teha, et suitsu ja tahma hulka linnatänavatel vähendada. Probleem on ju tõepoolest olemas ja seda ka väikeses Kuressaares. Eriti tuntav on see külmal ja tuulevaiksel õhtusel ajal vanalinna väiketänavatel jalutades. Korstendest tulev suits on nii mõneski paigas suisa lämmatav.