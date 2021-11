MUHU UUDISSED ⟩ Õues oo pime ja lidrane

Missa muud änam oskad, kut et istu õhta kodu vagusi ja ooleta rähepiisid või aa otsevarrast. Tuld ep täi kua änam üles võtta, sest lekri innad oo kua nii ännatumalt kõrgeks läin, et istu param ahuodsel ja vahi selle tuld. Neh, mool oo omast mudud ühna ükstaskõik, sest mool oo süstid tehtud ja mind laskasse igastpuolt ustest sisse. Iseasi, kus kohta ma ikka nii kangesti kipu. Õued oo nii pimed ja lidrased, et vuata, et sa ülekaela ega ristseliti ep köi kuskil.