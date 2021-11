ÜRO, Maailmapanga, Euroopa Komisjoni kui ka UNESCO analüüside järgi tekitab pikaajaline koolide sulgemine märkimisväärseid õpilünki, sest distantsõpe lihtsalt pole nii tõhus kui tavapärane õpe. Seda on kinnitanud ka meie oma koolides distantsõppe kohta läbiviidud uuringud. Kui õpilane lünklike teadmiste tõttu uuest osast enam aru ei saa, kaob üsna ruttu ka õpihuvi. See omakorda mõjutab järgnevaid õpitulemusi ning edasisi haridusvalikuid.

Oleme kolmandas koroonalaines võtnud eesmärgiks hoida koole avatuna nii kaua kui võimalik ning vältida üle-eestilist koolide lausalist sulgemist. Üks oluline usaldusmeede viiruse leviku takistamiseks on kogu koolipere regulaarne kiirtestimine. Alustasime sellega möödunud nädalast.

Palusime kõigil koolijuhtidel anda teada, kuidas esimene kiirtestimise nädal nende koolis möödus. Kokku tegutseb Eestis sel õppeaastal 517 üldhariduskooli, kellest esmaspäeva, 8. novembri õhtuks oli oma vastused edastanud 457 ehk 88%.

Üle 1800 testitud õpilase

Saare maakonna koolidest oli esmaspäeva õhtuks oma andmed edastanud 86% koolidest, kellele küsitluse saatsime. Koolidest saadud info põhjal teame, et Saare maakonnas testis end möödunud nädalal 1883 õpilast ja 554 töötajat. Keskmiselt testiti koolides 87% kõigist õpilastest ja 95% töötajatest. Testimisest keeldus 171 õpilast.

Küsitlusele vastanud koolides said nädala jooksul kiirtestidele positiivse tulemuse 16 õpilast ja üks koolitöötaja. Kokku seega 17 positiivset tulemust.

Eestis keskmiselt testiti koolides 77% kõigist õpilastest ja 88% töötajatest. Kõige vähem toimus testimisi Ida-Virumaal ja Pärnumaal, kus paljud koolid olid möödunud nädalal distantsõppel. Suurim testitud õpilaste osakaal oli Saaremaa, Tartumaa ja Jõgevamaa koolides.

Testimisest keeldunuid oli koolides keskmiselt 8% õpilastest, kuid varieeruvus on koolide lõikes üsna suur. 63 koolis ei keeldunud testimisest ükski õpilane, samas on ka üksikuid koole, kus keeldunud on pooled või enam kui pooled õpilastest.

Küsitlusele vastanud koolides said nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 849 õpilast ja 108 koolitöötajat ehk kokku tuvastati 957 positiivset kiirtesti. 198 koolis ei olnud möödunud nädalal ühtegi positiivset testitulemust.

Esimese testimisnädala andmete põhjal saame öelda, et suutsime tuvastada üle 900 võimaliku nakkusekandja ning saime seega kiirelt reageerida ja võimalikud viirusekandjad PCR-testi tegema suunata. Nii mõnigi viiruseahel sai tänu sellele katkestatud. Erilist heameelt teeb, et väga paljud koolid on eelmise nädala andmete põhjal viirusevabad. See näitab, et koolide lausaline sulgemine viiruse aktiivse levimise ajal pole õigustatud.

Ligi 44% poogitud või põdenud

Teiste riikide kogemused on näidanud, et vaktsineerimine hoiab viiruse levikut kontrolli all ja vähendab oluliselt raskete haigusjuhtude tekkimist. Ka koolid saavad seal toimida oluliselt stabiilsemalt.

Saare maakonnas on praegu 43,8% üle 12-aastastest õpilastest täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul haiguse läbi põdenud. Eesti keskmine näitaja on 54%. Saare maakonnas on üks kool, kus on vaktsineeritud üle 60% õpilastest. Üldhariduskoolide töötajatest on Saare maakonnas täielikult vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud üle 87% (Eesti keskmine 86%).

Teame, et viirus levib eelkõige vaktsineerimata õpilaste hulgas. Paraku saab viirus kätte ka juba vaktsineeritud õpetajad, kelle kevadel tehtud vaktsiinide mõju on hakanud vähenema. Seetõttu on väga oluline esimesel võimalusel lasta teha tõhustusdoos. Tõhustusdoosiga on Saare maakonnas vaktsineeritud 27,3% haridustöötajatest.

Eestis on lubatud COVID-19 vaktsiiniga vaktsineerimine alates 12. eluaastast. Suur tänu kõigile, kes on vaktsineeritud. Näeme, et kui koolipere vaktsineerituse tase on kõrge, saab kool stabiilsemalt toimida.

Euroopas oleme noorte vaktsineerituse tasemelt 15. kohal, meist oluliselt rohkem on noori vaktsineeritud näiteks Portugalis, Hispaanias, Belgias, Soomes, Norras, Islandil, Prantsusmaal ja Taanis.

Kooliperede lausalist kiirtestimist kavatseme jätkata ka sel nädalal. Edasi on kavas jätkata nende koolipere liikmete testimist, kes pole vaktsineeritud või haigust läbi põdenud. Igal koolil on väga suur võimalus teha kõik selleks, et nakatumist vähendada – et saaksime oma hariduse hoida avatuna.