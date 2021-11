Statistikat vaadates nähtub, et nii Kuressaare–Tallinna kui ka Tallinna–Kuressaare suund on võrdselt 46% täituvusega. Kuressaarest Tallinna lendas esimese kümne kuuga 160 reisijat rohkem kui vastassuunas. Alates juunist on täituvus olnud üle keskmise, langemata kordagi alla 50%.

Lennufirma statistikas väljatoodud andmeist on näha, et keskmisest kehvema täituvusega on pigem hommikused reisid ning just laupäevased reisid, kui lennuk lendab Saaremaa vahet vaid ennelõunal korra päevas. Ühismeedias on reisijad nurisenud, et laupäeval võiks samamoodi olla õhtune reis, ehk tõstaks soodsam aeg ka täituvust.