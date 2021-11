Poola, Leedu ja Valgevene piiril on lahti rullumas 30 aasta kõige heitlikum julgeolekukriis. Alates hübriidrünnaku algusest oleme riigina olukorda suure tähelepanuga jälginud ning selle lahendamisse panustanud nii tõkestustraadi saatmise, mehitamata lennuvahendite üksuste kui ka viimati sõjaväepolitsei meeskonnaga. Märkimisväärse panuse olukorra lahendamisse on andnud ka Eesti sisejulgeolekujõud.

Valgevene režiimi poolt ei ole paraku näha mingeid märke rahunemisest. Viimase kuu jooksul on Valgevene-Poola piiril taas järsult kasvanud ebaseadusliku piiriületamise katsete arv. Selle nädala algusest on migrantide voog relvana täiel võimsusel tööle pandud. Märke muutustest ei paista ning oht, et olukord sõjaliseks eskaleerub, on väga suur.