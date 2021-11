Politseiprefekt ⟩ Usun, et leiame kiiresti uued inimesed

Lääne prefektuuris on tegelikult päris hästi, vaktsineerimata inimeste protsent on väga väike. Meil on nii, et vaktsineeritud vaatavad oma vaktsineerimata kolleegidele võib-olla isegi natuke kõveralt, kuna vaktsineerimata inimene paneb ohtu ka nende tervise.