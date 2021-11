Kui kalmed ja maalinnad kõrvale jätta, siis on meie kõige vanemad säilinud ehitised kirikud. Kindlasti on neid, kelle arvates võiks pühakojad kui esimese okupatsiooni maamärgid sirgelt maha lammutada või et nende ülalpidamine on majanduslikus mõttes täiesti ebaratsionaalne.