Istume koos Sergeiga tema Kuressaare kodu söögilaua taga. Saaremaa vanim mees Sergei Mägi on suurt kasvu mees. Ütleb, et see tuli sõjaväes talle kasuks. Kõik üle 185 sentimeetri pikkused mehed olid saanud pisukesest toidunormist veidi rohkem. Teisel pool lauda istub tema viis aastat noorem abikaasa Asta, kellega on paaris oldud 74 aastat. Saaremaal pole keegi neist kahest kauem koos olnud.