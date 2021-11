Põuase suve tagajärjed ⟩ Kesise köögiviljasaagi korvab hinnatõus

Saikla küla Rautsi talu peremees Aarne Põri ütleb, et tema tänavused saaginumbrid jäävad pea poole võrra eelmise aasta omadest väiksemaks. Olgu põhjuseks jahe kevad või enneolematult kuum suvi, on enamik kultuure ilmataadile lõivu maksma pidanud. “Kui me räägime ristõielistest – kapsalised, kaalikas, raps –, siis need pidasid kuumale vastu,” räägib Põri. Ilma inimese abita kapsas siiski hakkama poleks saanud. “Neid sai kastetud ja mällitud iganes,” kinnitab talunik.