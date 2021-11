TERVIS ⟩ Kaalep Koppel meestele: koorem hingelt ja koormus ihule!

Perearst Koppel ütleb, et kui rääkida meeste tervisest, siis peab minema päris algusesse. “Inimesed on loodud meesteks ja naisteks. Me võime küll rääkida üldiselt inimesest, ometi on meestel ja naistel paljudest asjadest arusaamisel siiski veidi erinev vaatenurk,” nendib ta.