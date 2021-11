TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Külmal ja kõledal ajal olgu kodu kena soe!

Elle Tabri Pammana külast: Minu kodus on puuküte – ahi ja pliit. Küttepuud tuleb osta. Kallimaks on see läinud küll, aga oleme hakkama saanud. Maja püsib ilusti soe. Sel sügisel veel väga palju kütma pole pidanud, aga sellise ilmaga nagu täna tuleb küll kütta. Talvel kütan iga päev, muidu hakkama ei saa. Meil on väike radiaator ka, aga seda kasutame vähe – viimati septembri algul natuke aega.

Elle Tabri FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Aare ja Tiina Aidamets Kärla kandist: Meil on Pioneer-pliit – meie pisikese onni saab sellega ilusti soojaks. Kütame puitbrikettidega – tuleb kõvasti odavam kui puudega. Tuttavad räägivad, et puudega on väga kallis kütta. Nüüd on küttepuu hinnad jälle tõusnud – just uurisin. Briketi hind on jäänud samaks. Praegu saab brikette isegi soodukaga osta – 2.40 paki eest. Hea mugav on neid kasutada ka. Puud osta, siis sae ja lõhu. Saagimiseks on vaja omakorda bensiini osta. Briketi paned aga pliidi alla, ei mingit muret. Just praegu ostsime kümme kilo brikette – sellega saab kaks-kolm päeva hakkama. Paned kolm klotsi pliidi alla ja toas on soe nagu saunas. Terve eelmise aasta kütsime briketiga.

Aare ja Tiina Aidamets FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Piret Babenko Kuressaarest: Meil on ahi ja elektri-põrandaküte – tänu sellele saame kodu ilusti soojaks. Ahju kütame ostetud küttepuudega. Kahjuks on elektriga kütta kallim kui möödunud aastal – hinnatõus annab ikka natuke tunda. Praeguse ilmaga tuleb juba kindlasti kütta.

Piret Babenko FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Marina Lepmaa Haeskast: Minu kodu kütab soojaks ahi. Meil on veel pliit ja saunaahi. Osa küttepuid on oma metsast, osa ostetud. Kütteperiood pole veel nii suure hooga pihta hakanud. Kuidagi soe tundub tänavune sügis. Kütan praegu ainult pliidiga, ahju olen tuld teinud ainult paar korda. Meile pole küttepuidu hind kallimaks läinud – ostan kindla müüja käest. Kui on aega olnud, oleme ka oma metsa teinud. Kuna maja on nii palju juurde ehitatud, on meil järgmisel aastal plaanis oma küttesüsteemi täiendada. Tuleb õhk-vesiküte.

Marina Lepmaa FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Janek Liivas Muratsi külast: Kütan kodu elektriga – meil on põrandaküte. Sellest piisab, et kodu soojaks saaks. Eks elektrihind ole muidugi tõusnud, aga ma ei viitsiks ahju kütta. Puid on ka tülikas muretseda. Meil on küttehooaeg käes.

Janek Liivas FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Evely Valgur Pöidelt: Kütan õhksoojuspumbaga, samuti on meil katel. Katelt kütame nii puude kui ka saepurubriketiga. Briketi ostan kohalikust puiduärist. Kas hinnad on tõusnud, ma öelda ei oska – mul on varud ees. Eks see tunda anna, kui jälle osta tuleb. Elektriarved on küll eelmise aastaga võrreldes 20 eurot suuremaks läinud. See on ikka märgatav vahe. Kuna meil on börsipakett, siis eile lülitasime pumba välja – kui meid ennast kodus pole, miks siis pumpa töös hoida. Täna kütan katlaga. Pump on välja lülitatud, et elektrit kokku hoida.