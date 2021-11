Saatejuhi Aare Laine kutsus loodusmatkale väärikate ülikooli eestvedaja Maie Meius. Giidiks on Valjala põhikooli ajalooõpetaja, Hiie sõbra tiitliga tunnustatud Ester Vaiksaar.

Kõigepealt viib matkajuht loodushuvilised Saaremaa teadaolevalt suurima hiidrahnu juurde Väkra külas. Õpetaja Vaiksaar teab rääkida, et Hiiekivi all olevat peidus suur aare. Legende ja tõsilugusid nii allikatest kui teistest pärandkultuuriga seotud paikadest, mida kuulajaile pajatada, jagub Estril küllaga.

Maie Meiusele läks matk igati korda. Ta täitis oma ammuse unistuse. Nüüd on ta läbi käinud kõik Saaremaa arheoloogiamälestisena kirja pandud allikad. Neist 12. ja viimane oli Kuiste külaga piirnevas Sikametsa puude salus paiknev Neitsiallikas. Miks allikas just sellise nime on saanud, seda annab Ester Vaiksaar saates teada.