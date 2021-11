LUGEJA KIRI ⟩ Aitäh, tublid ehitusmehed!

Kui käis rõdu ehitus, vaatasin ehitusmeeste tööd suure huviga. Ma ei tea, kus nad õppinud on. Vahest Kuressaare ametikoolis, mille üks rajajaid oli Alma Klauren?

Alma Klauren on öelnud: "Kas on midagi kaasakiskuvamat kui inimese töö, ehitaja töö? Meisterlikkuse saavutamiseks on vaja enesedistsipliini, keskendumisvõimet ja huvitatust."