Seni on käsitletud kõiki muinsuskaitseala hooneid sisuliselt A-kaitsekategooria hoonetena – muinsuskaitse eritingimused ja tööde tegemise luba tuli taotleda ka sisetöödeks. Uue kaitsekorraga jääb sisetööde tegemisel loakohustus kehtima vaid ainult sellel osal muinsuskaitseala hoonetest.

B-kategooria hoonetel on muinsuskaitselist tähelepanu vajav eelkõige välisilme. Selle kategooria hoonetel on kandev roll muinsuskaitseala miljöö loomisel ja hoidmisel. Väärtuslikud, sageli üksnes Kuressaarele omased detailid ja materjalid muudavad need hooned silmapaistvateks. Nende hoonete välisilme taastamisel ja korrastamisel on eesmärgiks eheda vana materjali säilitamine ja tervikliku lõpptulemuse loomine.

B-kaitsekategooria hooned saavad siseruumides ehitamisele loakohustuse leevenduse – edaspidi ei ole selleks vaja taotleda muinsuskaitse eritingimusi ja tööde luba.

C-kategoorias on hooned, mille algse arhitektuurse ilme säilitamine või taastamine ei ole muinsuskaitseala kontekstis oluline. Need hooned ei kanna muinsuskaitseala väärtusi ning seetõttu saab nendega seotud asjaajamist lihtsustada – enam ei pea taotlema eritingimusi ega tööde tegemise luba. Muinsuskaitseamet annab edaspidi oma kooskõlastuse vallavalitsuse ehitusloa või -teatise menetluses. Siiski tuleb muudatusi kavandades tagada hoone arhitektuurne terviklikkus ja sobivus ümbritseva ajaloolise linnaruumiga.

Hoonetele on kategooriad määranud kaitsekorra koostamise töörühm, lähtudes muinsuskaitseala väärtustest ning hoonete ülevaatuse tulemustest.

Kokkuvõttes muutub korraldus enamiku omanike jaoks leebemaks ja lihtsamaks. Vaid A-kategooria hoonete puhul ei muutu asjaajamises midagi peale selle, et neid puudutavate taotlustega tegelemiseks on nüüd maakonnanõunikel rohkem aega ja protsess sujub ladusamalt.

Muinsuskaitseala laiendamisest

Kaitsekorraga on kavandatud muuta muinsuskaitseala piire. Kavandatud muudatused lähtuvad sellest, et piiridesse oleks hõlmatud kogu ala, mis vastab sisuliselt kaitseala eesmärgile ja kannab selle väärtusi. Võib ju eeldada, et muinsuskaitseala – tervikliku kultuuriväärtusliku keskkonna – piir on tajutav ka linnaruumis. Muinsuskaitsealaga liidetakse seni kaitsevööndis asunud tänavalõigud, kus on säilinud muinsuskaitsealaga samaaegne ja sarnane kultuuriväärtuslik hoonestus ning järgitakse põhimõtet, et tänava mõlema külje hoonestus oleks ühtmoodi kaitstud.

Samal põhjusel on ette nähtud peamiselt nõukogudeaegse hoonestusega alade muinsuskaitsealast väljaarvamine.

Kaugvaated linnusele

Muinsuskaitseala kaitsevööndile lisanduvad oluliste kaugvaadetega alad. Oluliste kaugvaadetena on silmas peetud vaateid Kuressaare linnuse tornidele ja vaadet Smuuli tänava poolt piki Tallinna tänavat vanalinna algusele. Kuressaare linnuse tornid on madala hoonestusega linna silueti kõige äratuntavam maamärk. See visiitkaart tervitab kõiki, kes saabuvad linna lennujaamast, merelt või Sõrve poolt. Transvaali ja Tallinna tänava ristmik on endise Riia värava asukoht, kus algab muinsuskaitsealale iseloomulik tihe ja madal hoonestus. Kaugvaadete ala, nagu ülejäänud kaitsevöönd või ka muinsuskaitseala ei ole ehituskeeluala, ent muudatusi ehk uusi hooneid kavandades tuleb silmas pidada, et need ei hakkaks häirima olulisi vaateid.

Kõiki neid ettepanekuid tutvustati 2020. aasta lõpus toimunud avalikul arutelul linnarahvale. 17. novembrist 17. detsembrini kestva avaliku väljapaneku ajal saab tutvuda uue kaitsekorra eelnõuga. Kaitsekorra sisu osas on võimalik kaasa rääkida ning teha muudatusettepanekuid ja täpsustusi.

Kõik arvamused ja kommentaarid on oodatud aadressil info@muinsuskaitseamet.ee. Dokumendiga saab eelneva kokkuleppe alusel tutvuda muinsuskaitseameti Saaremaa kontoris Tallinna tn 10. Ööpäevaringselt on eelnõu kättesaadav muinsuskaitseameti kodulehel www.muinsuskaitseamet.ee/saaremaakaitsekord, samuti on kogu avaliku väljapaneku aja Ferrumi ees avatud uut kaitsekorda tutvustav välinäitus.