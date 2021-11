Muinsuskaitseala uus kaitsekord jagab kinnistud kolme rühma

Muinsuskaitsjate tähelepanu on viimasel aastasajal laienenud üksikutelt monumentidelt terviklike kultuuriväärtuslike keskkondadeni. Üks selline on Kuressaare ajalooline linnasüda. Linnuse, raekoja, kirikute, 18. sajandi esindushoonete ümber ja vahel on ajaloolised tänavad vanade hoonetega, mis kannavad kõnekalt edasi Kuressaare arengu ja inimeste lugusid. See on igapäevane elukeskkond, mida hinnatakse ka kultuuriväärtusena ja reisisihtkohana.