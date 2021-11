"Kohalikku koroonapassi ma ei saa ja kuna QR-koodi paberil ei ole, siis oleneb see, kas mind uksest sisse lastakse, teenindaja suvast," ütles murelik kodanik. Ta lisas, et probleem on siiski palju laiem kui vaid ühe inimese mure. "Jõuludeks on koju tulemas ilmselt palju eestlasi, kes elavad väljaspool Euroopa Liitu. Olgugi vaktsineeritud, kas nad on sunnitud oma puhkuse ajal kodus istuma?"