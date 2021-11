Elamistingimused on väga head. Baasis on kõik eluks vajalik olemas. Kodustega saab interneti vahendusel suhelda. Sportimisvõimalused on väga head, aega sisustame jõusaalis, käsivõitluse ja maadlusega.

Esimesel Iraagi missioonil oli minu jaoülem hiidlane, nüüd on hiidlane rühmaülemaks. Olen alati rääkinud, et hiidlastel on üks asi parem – naabrid. Selline aasimine käib siin pidevalt. Rühm on väga hea.

Uued hooned ja põlev prügi

Iraagis oleks muutunud justkui palju, aga samas nagu mitte midagi. Esimese asjana märkasin, et tänavatel pole enam koalitsioonisõdureid.

On palju kohaliku sõjaväe esindajaid ja politseiüksusi. Teeääred on endiselt prügimäed ja ka hulkuvad koerad on alles. Samas käib Bagdadis suur ehitus.

On isegi täitsa uued linnaosad, kus korteri ruutmeetri hind on võrreldav Tallinna omaga. Vähemalt kesklinnas pole elul siin väga viga. Äärelinnades näed jälle prügilaid. Prügi pannakse endiselt põlema, vastik plastiku ja solgi ving paneb mõtlema, et mis rohepööret me seal Eestis teeme! Kui natuke oma mätta otsast kaugemale vaadata, siis meil Eestis on kõik ikka väga hästi.

Olen paar korda sattunud ka Abu Ghraibi, ESTPLA-8 vastutusalasse, kus 18 aastat tagasi peamiselt oldi. "Pommialleed" ei tunne enam äragi. On uued kahekordsed majad, kus suurte klaaside taga müüakse nüüd näiteks uhkeid pulmakleite. Kunagi sõitsime siin veoautoga IED (improviseeritud lõhkeseade – toim) otsa – jäime kõik terveks, peale auto.

Sain võimaluse ära käia Abu Ghraibi turul. Käsi mu taskus on endiselt rusikas – jäid ju sinna Andres Nuiamäe ja Arre Illenzeer. Nüüd süütasime seal küünlad – 25. oktoobril, Arre surma-aastapäeval. Arrele ja Andresele.

Meie ülesanded on veidi teistsugused kui 18 aastat tagasi. Oleme justkui turvamehed või siis ihukaitsjad. Võtame inimese peale punktist A ja viime punkti B ning kogu selle aja vastutame tema turvalisuse eest.

Kui kunagi sai liikluses hoiatuslaske teha, siis nüüd halvimal juhul näitad ainult rusikat ja annad signaali nagu vedurijuht.

Bagdadi on tekkinud isegi üks ristmik, kus on selline valgusfoor nagu Euroopas. Ülejäänud foorid on siin pigem moepärast. Eesti liikluspolitseinik saaks Bagdadis kiiresti närvivapustuse ja otsiks endale uue ameti.

Mis veel on ESTPLA-8 ajaga võrreldes muutunud? Relvastus ja varustus. Praegu on relvadel kõikvõimalikud tuled ja viled. Toona ostsin poest Maglite´i taskulambi ja panin selle relva külge, kasutades Browningu lindi juppe.

Öistel läbiotsimise operatsioonidel ei osanud paremat tahtagi. Autodes on nüüd isegi konditsioneerid, ilma milleta oleks kuumuse tõttu tunni ajaga vaat et loll valmis.

Kohalikud rääkisid, et nii kuuma suve nad ei mäleta. Nutikad seadmed näitasid parematel päevadel veidi üle 50 kraadi sooja. Nelja kuu jooksul olen näinud kolmel korral taevas pilvi, kui neid üldse saab pilvedeks nimetada.